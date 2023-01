Род Стюарт отново ще става дядо

Сър Род Стюарт ще посрещне второто си внуче по-късно тази година, след като дъщеря му Руби обяви бременността си в понеделник вечерта.

Легендарният певец, който вече е баща на 8 деца от три брака и една бивша връзка, потвърди новината в публикация в Instagram, споделена с 1,2 млн. негови последователи, съобщи „Дейли мейл“.

Видеоклипове от партито за разкриване на пола в семейния дом установиха, че нероденото дете ще е момче, предава БГНЕС.

В собствената си платформа в социалните мрежи 35-годишната Руби - дъщеря на сър от бившата му съпруга, моделът Кели Ембърг - публикува първото ултразвуково изображение на плода и призна, че няма търпение да роди през пролетта.

Под публикацията тя написа: "От всички неща, които се случиха през 2022 г., ти определено си най-красивото... Нямаме търпение да те срещнем... Бебето Калик идва през април".

Огромното семейство Стюарт се включи в секцията за коментари, за да поздрави Руби и партньора ѝ Джейк Калик.

