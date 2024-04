Никол Кидман с награда за цялостни постижения на Американския филмов институт

Актрисата Никол Кидман получи наградата за цялостни постижения на Американския филмов институт, съобщи АП. На церемонията в "Долби тиътър", Лос Анджелис, Морган Фрийман обяви, че Кидман "прави филмите по-добри".

Няколко поколения от А-отбора на Холивуд дойдоха да почетат 40-годишната кариера на 56-годишната австралийка, която е носителка на "Оскар" за филма "Часовете".

Актрисата Мерил Стрийп връчи статуетката на Никол Кидман. Самата Стрийп получи отличието през 2004 г.

Съпругът на Никол Кидман - кънтри певецът Кийт Ърбан, каза, че тя му е показала "как изглежда любовта в действие". Проблемите на Ърбан с пристрастяването към алкохол и наркотици се появиха почти веднага след сватбата на двойката през 2006 г.

Никол Кидман сподели на церемонията, че връчването на наградата е станало повод да разреши за първи път на двете си дъщери да се присъединят към родителите си на червения килим.

Nicole Kidman and Keith Urban’s daughters Sunday, 15, and Faith, 13, made a rare appearance as Nicole was honored at the 49th AFI Lifetime Achievement Award Gala. 💞



Sunday wore a floral strapless gown and Faith was in a coral dress. Nicole’s niece Sybella is seen in red. pic.twitter.com/yhygSJTSBZ