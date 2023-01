Мъж с костюм на хот-дог преследвал Хю Грант

Американският актьор Крис Пайн и британският му колега Хю Грант ще участват в предстоящия филм "Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves" - третият опит да се вдъхне живот на франчайза на големия екран.

Collider съобщава за интервю с двете звезди, в което се рекламира филмът и което придобива странен обрат, когато се повдига темата за промотирането на комикс-събития. Оказва се, че звездата от "Наистина любов" е бил травмиран от странен мъж, облечен като хот-дог, присъстващ на една от най-големите комикс конвенции в цял свят, пише БГНЕС.

Хю Грант обясни преживяването си на Comic-Con в Сан Диего по следния начин: "Имаше само един човек на този конгрес, който наистина ме обичаше, и той беше облечен през всичките три дни като хот-дог. И ме следваше, където и да отидех. Не можех да се отърва от него. Бях ужасен. Все още сънувам кошмари за него."

Всеки, който е бил на научнофантастичен конгрес, конвенция за комикси или дори на ренесансов панаир, е виждал участници в костюми, които изглеждат много съмнителни, обикновено с неподходящо поведение.

Comic Con в Сан Диего започва през 1970 г. и постепенно се превръща в най-големия конгрес на планетата, а най-големите филмови студия дебютират с ексклузивни кадри.

Адам Савидж от "Ловци на митове" е известен с това, че е създал свои собствени сложни костюми, които може да носи, за да се движи сред тълпите на Comic Con в Сан Диего, без да бъде разпознат. Явно грешката на Хю Грант е била, че не се е маскирал и така не е избегнал преследвача си, облечен в хотдог.

Новият "Подземия и дракони" ще бъде четвъртият филм от франчайза (третият е директно на DVD), който стартира през 2000 г. с филма на Джеръми Айрънс "Подземия и дракони". През 2005 г. се появява „Dungeons and Dragons: Wrath of the Dragon God“ с ограничен брой прожекции по кината, след като първоначално дебютира по канала Sci-Fi. Хю Грант, Крис Пайн, Мишел Родригес и Реджеп-Джен Пейдж ще се постараят в последния опит да превърнат най-голямата ролева игра в света в гледаем филм.

„Dungeons and Dragons: Honor Among Thieve“, в който Хю Грант е в ролята на мошеника Фордж Фицуилям, ще излезе на екран на 31 март 2023 г.