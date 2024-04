Детска СНИМКА на Леонардо Ди Каприо с родителите му стана хит в мрежата

Снимка, на която Леонардо Ди Каприо позира с родителите си като малко момче, се разпространява скоростно в социалните мрежи.

49-годишната звезда, носител на "Оскар", стана известен с това, че през годините държи личния си живот в голяма степен в тайна, като обикновено излиза на червения килим и дава интервюта само когато има филм за промотиране или по време на наградния сезон.

През уикенда обаче актьорът стана повод да се говори за живота му много преди да стане знаменитост, когато беше споделена негова снимка като малко дете. На изображението се вижда как малкият Ди Каприо е държан на ръце от майка си Ирмелин и баща си Джордж.

Облечен само в раирана блузка и памперс, родената в Лос Анджелис бъдеща звезда стои в центъра на кадъра, докато усмихнатите му родители гордо позиратпред камерата.

"Бебето Леонардо ди Каприо с майка си и баща си, 1976 г.," гласи надписът към детската снимка, публикувана в Х. Към момента на публикуване в мрежата веселата снимка е събрала повече от 13 милиона преглеждания.

Baby Leonardo DiCaprio with his mom and dad, 1976. pic.twitter.com/cwdDGSAfB3