Раздадоха порнооскарите на AVN 2023 (СНИМКИ+ВИДЕО)

AVN официално раздаде тазгодишните си награди за порнографско изкуство на пищна церемония в Лас Вегас през изминалия уикенд. По традиция спектакълът бе гарантиран, а някои от любимите ни актьори и актриси пренаписаха историята на порнооскарите завинаги.

Кира Ноар се превърна в първата чернокожа носителка на статуетката за „Изпълнителка на годината“. През изминалата 2022 г. тя си сложи силиконов бюст, но за разлика от много свои колежки не спря да се грижи за тялото си, за да продължи да радва своите почитатели с изключително стегнатата си фигура и всеотдайна работа пред камера.

SCENE: 2023 @avnawards Female Performer of the Year Winner @thekiranoir



