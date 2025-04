Лана Дел Рей: Целунах Морган Уолън

Лана Дел Рей, една от най-разпознаваемите фигури в съвременната музика, направи впечатляващото си дебютно участие на един от най-големите кънтри фестивали в света - Stagecoach, който се проведе в Индио, Калифорния, на 25 април 2025 г. По време на своята изява тя изненада феновете с представянето на новата си песен „57.5“, в която пее за необикновена целувка с кънтри звездата Морган Уолън.

„Целунах Морган Уолън, предполагам, че му дойде до гуша от целувката ми“, пее Лана в новата си песен. Изпълнението беше откровено, но с леко ироничен тон, като певицата не се стресна да разкаже част от своята лична история. В текста тя също така споменава нещо, което звучи като предупреждение: „Ако искате моята тайна за успех, не карайте всъдеход с него на запад.“

💬 Lana Del Rey shades Morgan Wallen:



“I kissed Morgan Wallen… I guess, kissing me kinda went to his head.” pic.twitter.com/CDvRj8kCMC