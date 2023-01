Илон Мъск влезе в "Гинес", подобрявайки рекорда за най-голяма загуба на лично богатство

Илон Мъск подобри световния рекорд за най-голяма загуба на лично богатство в историята, според Световните рекорди на Гинес.

Технологичният милиардер е загубил приблизително 182 милиарда долара от ноември 2021 г., въпреки че други източници предполагат, че всъщност може загубата му да е още по-голяма - близо 200 милиарда долара.

"Нетното състояние на Мъск спадна от пика си от 320 милиарда долара през 2021 г. до 138 милиарда долара към януари 2023 г., до голяма степен поради лошото представяне на акциите на Tesla", се казва в глобалната база данни за записи, позовавайки се на данни, получени от Forbes.

Elon Musk has lost $182 billion of personal wealth since 2021, the highest amount of anyone in history…https://t.co/PcQY7FGB1W