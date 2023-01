27-годишен модел напълня драстично след опит да отслабне по метода на Кардашиян и Мъск

27-годишният американски модел Реми Бадер призна, че е напълняла много, след като се е опитала да отслабне по метода, изпробван от телевизионната звезда Ким Кардашиян и предприемача Илон Мъск. Тя разказа историята си в подкаста Not Skinny But Not Fat.

През 2020 г. лекар препоръчва на Бадер да опита да отслабне с инжекции Ozempic - лекарство, което се дава на хора с диабет тип II за понижаване на нивата на кръвната захар. Лекарството е одобрено от Американската агенция по храните и лекарствата и засяга областите на мозъка, отговорни за апетита.

Според модела загубата на тегло спряла, веднага щом спряла инжекциите. "След това натрапчивият глад и преяждането, с което преди успявах да се справя, се върнаха и положението се влоши", призна тя. В резултат на това моделът връща двойно загубеното си тегло и започна да тежи повече, отколкото преди началото на експеримента.

"Не исках да залагам на лекарството дълго време и бях сигурен, че в момента, в който го спра, ще почувствам глад. Така и стана и преяждането стана още по-страшно се влоши," споделя Бадер.

Тя призова слушателите на подкаста да използват лекарството само за диабет.