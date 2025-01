Заради Мелания Тръмп Ким Кардашиян изгуби 150 000 последователи в Инстаграм

Кардашиян е загубила 150 000 последователи в Instagram, след като е публикувала снимка на Мелания Тръмп от церемонията по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, пише vesti.bg.

Тоалетът на Мелания Тръмп при встъпването в длъжност остави във възторг света на модата. Публикацията ѝ накара хората да повярват, че Кардашиян е поддръжник на президента Тръмп и тя загуби 150 000 от своите 358 милиона последователи.

Феновете в Twitter разкритикуваха решението ѝ да публикува снимка на Мелания.

Kim Kardashian has lost 150,000 followers, after posting a photo of First Lady Melania Trump to her Instagram story.



