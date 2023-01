Откриха гробница на около 3500 години в Египет

Древна гробница отпреди близо 3500 години беше открита в южния египетски град Луксор, съобщи египетското министерство на туризма и по въпросите на паметниците на културата, цитирано от Синхуа.

Гробницата е разкрита от египетски и британски изследователи в Западните уади (долини) на Тиванския некропол на западния бряг на река Нил, заяви Мостафа Уазири, генерален секретар на Върховния съвет по паметниците на културата на Египет.

...“The first elements discovered so far inside the tomb seem to indicate that it dates back to the 18th dynasty” of pharaohs Akhenaton and Tutankhamun, Waziri said in a statement."...https://t.co/exSPKPpkvh