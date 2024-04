Открадната глава от статуя на Рамзес Втори беше върната в Египет

Открадната глава от статуя на един от най-могъщите древноегипетски фараони Рамзес Втори (Велики) е транспортирана обратно от Швейцария в Египет, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата, цитирано от БТА.

Артефактът, който на над 3400 години, е откраднат от храм в древния град Абидос преди повече от тридесет години и е изнесен незаконно. За първи път е забелязан в лондонска галерия през 2013 г., а по-късно в още няколко държави, преди да се появи в Швейцария.

