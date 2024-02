След 20 г. реставрация откриха древноегипетска гробница в Луксор (СНИМКИ)

Гробницата на Неферхотеп на западния бряг на Нил в Луксор беше официално открита след повече от две десетилетия на реставрация, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Сред титлите на високопоставения сановник са велик писар на Амон и надзирател на стадата на Амон. Гробницата му датира от Осемнадесетата династия на Древен Египет по време на управлението на фараона Ай между около 1327 и 1323 г. пр.н.е.

In Luxor to open the tomb of Neferhotep (TT49). I'm extremely proud to be part of this project, within which I learned so much. Now on to a new chapter in Egypt with amazing friends inshallah! pic.twitter.com/nycMZqw6JG