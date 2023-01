Учени за пръв път успяха да пренасочат мълния с помощта на лазер

Учени съобщиха, че за първи път са използвали лазерен лъч за пренасочване на мълния. Постижението дава надежда, че техниката ще помогне за предпазване от смъртоносни мълнии, пише БГНЕС.



Мълниите удрят между 40 и 120 пъти в секунда по целия свят, като всяка година убиват повече от 4000 души и причиняват щети за милиарди долари. И все пак основната защита срещу тези мълнии все още е скромният гръмоотвод, който за първи път е създаден от американския полиглот Бенджамин Франклин през 1749 г.



Екип от учени от шест изследователски института работи от години, за да използва същата идея, но да замени простия метален прът с много по-усъвършенстван и прецизен лазер. В изследване, публикувано в списание Nature Photonics, те описват използването на лазерен лъч - изстрелян от върха на швейцарска планина - за пренасочване на мълния на повече от 50 метра.

