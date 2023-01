След развода 91-годишният Рупърт Мърдок вече е с ново гадже (СНИМКИ)

Медийният магнат Рупърт Мърдок никак не си губи времето и изглежда е абсолютното доказателство, че възрастта е само число с неговите 91 години. Изминаха по-малко от шест месеца, откакто разводът му с четвъртата съпруга Джери Хол беше финализиран и той вече е забелязан да се наслаждава на почивка с нова житейска спътница, пише "Daily Mail".

91-годишният милиардер беше видян да се припича на слънце в Барбадос в компанията на Ан-Лесли Смит. 66-годишната дама е бивш полицейски капелан. Тя е вдовица на американската кънтри звезда Честър Смит.

91 yo billionaire and stud-muffin Rupert Murdoch spotted with new g/f Ann-Lesley Smith.



But what does he see in her? 🫤 pic.twitter.com/j8HlYFR65e