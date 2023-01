Изписаха от болницата Джеръми Ренър

Американският актьор Джеръми Ренър съобщи, че е изписан от болницата, в която беше настанен със сериозни наранявания след инцидент със снегорин, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В отговор на публикация в Туитър по повод телевизионния сериал "Кметът на Кингстаун" на "Парамаунт плюс" той написа: "Възстановявайки се… , бях много развълнуван да гледам епизод 201 със семейството си у дома".

More than 2 weeks after his serious snowcat accident, Jeremy Renner is now out of the hospital and back at home.



"Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch [Mayor of Kingstown] episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏"

https://t.co/RrmAMl9xGc pic.twitter.com/ERbg98XpAe