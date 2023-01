Рок легендата Дейвид Кросби почина на 81-годишна възраст

Американският музикант Дейвид Кросби, съосновател на две влиятелни рок групи, почина на 81-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

