Рок легендата Стив Харли почина на 73-годишна възраст

Стив Харли, фронтмен на британската рок група Cockney Rebel, почина на 73-годишна възраст, съобщи семейството му, предаде NOVA.

Steve Harley, frontman of rock band Cockney Rebel and a former Essex journalist, has died “peacefully at home, with his family” aged 73. https://t.co/m7ynTpRCMI 👇 Full story — Dunmow Broadcast (@dunmowbroadcast) March 17, 2024

Той е най-известен с песента "Make Me Smile (Come Up and See Me)", която оглавява британските класации през 1975 г. Харли сам пише хита, който се продава в повече от 1,5 милиона копия по целия свят. Песента има над 120 кавъра.

Steve Harley, best known as the frontman of the rock group Cockney Rebel, has died at the age of 73.



Our thoughts are with his friends and family 💜 pic.twitter.com/jcrnPVxNk1 — Absolute Radio (@absoluteradio) March 17, 2024

Харли е бил на турне доскоро, но е отменил дати, за да се подложи на лечение от рак. Той е роден в Лондон през 1951 г. Cockney Rebel има четири сингъла и два албума в историята на класациите Топ 10 в Обединеното кралство.