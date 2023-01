Откриха останки от римски град в Луксор

Египетските власти обявиха, че са открили останки от "цял римски град" в Луксор, съобщи АФП, предава БТА.

Останките са от II и III век. Намерени са на източния бряг на Нил, близо до храма в Луксор. Вече са разкрити металургични работилници с множество инструменти и "римски медни и бронзови монети", обясни Мостафа Уазири, генерален секретар на Върховния съвет по паметниците на културата на Египет. Разкопките продължават.

През 2021 г. египетски археолози откриват "най-големия древен град в Египет", датиращ отпреди повече от 3000 години, на западния бряг на Нил край Луксор, където се намират известните долини на царете и цариците.

Египет обяви напоследък няколко големи находки, главно в некропола на Сакара, южно от Кайро, но също и в Луксор, където е открита гробница на кралска съпруга от 18-та династия, тази на Ехнатон и Тутанкамон, датираща отпреди 3500 години.

За някои експерти тези съобщения имат по-скоро политическо и икономическо значение, отколкото научно, защото страната, която е в сериозна икономическа криза, разчита на туризма, за да съживи финансите си.

