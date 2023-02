"Лошите момчета" Уил Смит и Мартин Лорънс се завръщат

„Лошите момчета“ Уил Смит и Мартин Лоурънс се събират отново след близо три години. Двамата обявиха, че предстоящото продължение е напът, като пуснаха в социалните мрежи видео за събиране с надпис: "Време е!"

В клипа Смит споделя, че има голямо съобщение, докато пътува към дома на Лоурънс. След като 57-годишният комик отваря вратата, той пита Уил: "Време ли е?", на което Уил отговаря: "Официално е, да! Официално е - "Лоши момчета 4“ идва, бейби".

Will Smith reveals a “Bad Boy 4” is on the way 🍿🎥 Will you be watching? pic.twitter.com/4LiszQ1xyo