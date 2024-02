Уил Смит ще играе ветеран от войната в Ирак

Уил Смит ще изиграе главната роля в криминалния екшън "Sugar Bandits" - филм, базиран на книгата "Дяволи в изгнание" от 2010 г. на автора Чък Хоган, предава dir.bg.

55-годишният носител на "Оскар" ще се превъплъти в образа на ветеран от войната в Ирак на име Нийл Мейвън, който създава съюз с други военни, насочен срещу търговията с наркотици в Бостън, информира Variety. Изданието съобщи още, че сценарият на криминалния трилър е писан от самият автор Хоган, а филмът ще бъде представен на Европейския филмов пазар.

