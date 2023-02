Остров Алонисос - най-доброто място за гмуркане в света

Гръцкият остров Алонисос се сдоби с ново международно признание благодарение на публикация на "Нешънъл Джиографик" за най-добрите места за гмуркане в света, предаде АНА-МПА.

Списъкът на "Нешънъл Джиографик", озаглавен „Пътеводител на гмуркача към света. Забележителни дестинации за гмуркане над и под повърхността“ (A Diver's Guide to the World. Remarkable Dive Travel Destinations Above and Beneath the Surface), е резултат от дългогодишни проучвания на изтъкнати автори, обиколили света, за да подберат 50-те най-впечатляващи и качествени дестинации за гмуркане.

В списъка на препоръчаните места Алонисос е единствената посочена гръцка дестинация, която обаче заема първо място. В пътеводителя са включени и дестинации от Австралия, Нова Зеландия, Мозамбик, Филипините, Малта, Франция, Сейшелските острови, Еквадор, Белиз, Индонезия, Танзания, Япония, Обединеното кралство, Френска Полинезия, Мадагаскар, Тайланд, Мексико, Южна Африка, Чили, Кюрасао и много на брой екзотични острови.

„Алонисос служи като истинска сирена за водолазите. Тук всяко гмуркане носи автентичното усещане за изследване, приключение и подмладяване“, пише в пътеводителя, цитиран от АНА-МПА.

Същевременно пратеници, посетили острова в рамките на журналистическа мисия на бюрото на гръцката национална туристическа организация в САЩ в сътрудничество с община Алонисос, изтъкнаха сред наличните туристически забележителности на острова: природния морски парк, туристическите маршрути, местната кухня и перспективата за откриване на нови подводни музеи.

„Всяка година печелим международни впечатления и придобиваме все по-големи дялове от чуждестранните пазари. Неслучайно в края на август миналия сезон Алонисос отбеляза повишение с около 9 процента спрямо 2019 г. и 30 процента спрямо 2021 г., а посещаемостта се запази до първите дни на октомври“, заяви кметът на Алонисос Петрос Вафинис.