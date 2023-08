Египет създава нова туристическа атракция на дъното на морето

Министерството на околната среда на Египет обяви откриването на три нови места за гмуркане в Червено море край Хургада, пише онлайн изданието "Иджипшън стрийтс". Целта е да се опазят кораловите рифове и в същото време да се насърчи туризмът, предава pochivka.blitz.bg.

Новите места са създадени чрез потапянето на старо военно оборудване на 30 до 50 метра от брега. Идеята е да се съчетае интересът към историята с този към красотата на подводния свят. Проектът е осъществен от министерствата на околната среда, на туризма и паметниците на културата, на въоръжените сили и Асоциацията за защита и опазване на околната среда в Хургада.

Стъпката е част от инициатива на област Червено море и египетската армия за потапяне на стари военни машини и закрепването им на морското дъно.

This museum will be the first of its kind in Egypt and Africa, and it will bring together the first three alternative diving sites in Hurghada with the aim of preserving the natural coral reefs in the Red Sea. pic.twitter.com/V1wraXM00m