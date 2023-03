Лейди Гага се готви за нов „Оскар“

Лейди Гага се готви да отпразнува "следващата си голяма победа" и вече е избрала скъпа бутилка шампанско за нея, пише БГНЕС.

Гага, която получи четвъртата си номинация за "Оскар" за съавторството си в "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик“ с BloodPop, разкри, че в дома си е приготвила бутилка шампанско „Дом Периньон“.

Lady Gaga on the happiness and hard work of creation, and her new campaign for Dom Pérignon https://t.co/3QZbpI4ZnO pic.twitter.com/nkkrnC8zQm