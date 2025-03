Меган Маркъл сподели невиждана досега СНИМКА на принцеса Лилибет

Нов любопитен кадър с 3-годишната дъщеря на херцогинята и принц Хари бе показан в Instagram публикация, с която Меган отбеляза Международния ден на жената. На снимката малката Лилибет е на лодка, обърната с гръб към камерата, сгушена в прегръдките на баща си.

„Честит Международен ден на жената!“, написа Меган в описанието към серията от снимки. „Отбелязваме силните жени около нас и момичетата с мечти, които ще се превърнат в жени с ясна визия. Благодарим и на всички, които ни подкрепят всеки ден.“

Заедно с този семеен момент, бившата актриса и настоящ предприемач сподели черно-бяла фотография от детството си, на която си играе със своята майка – Дория Рагланд, както и снимка от плажа, на която се смее заедно с Хари, който я прегръща.

Меган Маркъл от години има навика да отбелязва Международния ден на жената по различни начини. През 2024 г. тя се включи в дискусионен панел на фестивала SXSW под надслов „Breaking Barriers, Shaping Narratives: How Women Lead On and Off the Screen“. По време на събитието херцогинята сподели историята за това как, едва 11-годишна, пише писмо до компанията Procter & Gamble заради рекламен слоган, който насърчава единствено жените да използват препарат за миене на съдове.

Предишната година Меган и екип от нейната организация, фондация Archewell, посетиха благотворително събитие в Лос Анджелис на организацията Harvest Home, която оказва помощ с жилищно настаняване, психическа подкрепа и обучение на бъдещи майки, изпаднали в трудни житейски ситуации. Archewell Foundation публикува снимки от инициативата на официалния си сайт с посланието: „Честит Международен ден на жената на всички! Независимо дали дарявате своето време или средства, или просто помагате на жена във вашата общност, нека празнуваме жените всеки ден!“

Според изданието Vanity Fair, Archewell Foundation вече е работила заедно с Moms First и института „Джина Дейвис“ за изследване на представянето на майките в развлекателната индустрия. „Предишният ми опит като актриса, а сега и продуцент и майка, затвърди убеждението ми колко е важно да подкрепяме жените и майките както зад камера, така и пред нея“, коментира Меган в свое официално изявление. „Този доклад за изобразяването на майките в киното и телевизия подчертава дефицитите, които трябва да преодолеем, за да има истинско представителство в съдържанието, което създаваме и консумираме. Горда съм, че мога да подкрепя тази кауза чрез Archewell Foundation.“