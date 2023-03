Скарлет Йохансон и Пенелопе Крус заедно в най-скъпата романтична комедия в историята на Холивуд

Спомняте ли си как Netflix обвиняваше всички нас за финансовите си затруднения заради споделянето на пароли? Е, най-големият стриймър в света сега дава бюджет от 130 до 150 млн. долара за романтична комедия. Понастоящем романтичната комедия е известна само като "Paris Paramount", а в нея ще влязат имена като Скарлет Йохансон и Пенелопе Крус.

Според „Холивуд Рипортър“ Нанси Майерс - която е в режисьорска пауза от 2015 г. насам, когато излезе "Стажантът" - ще застане начело на филма. Наред със Скарлет Йохансон и Пенелопе Крус, други звезди, които вероятни ще бъдат част от филма, са Оуен Уилсън и Майкъл Фасбендер.

Scarlett Johansson, Owen Wilson, Penélope Cruz and Michael Fassbender are expected to star in Nancy Meyers’ new $130M rom-com for Netflix.



(Source: https://t.co/tzG2mcDMuk) pic.twitter.com/AYuBnp9sjO