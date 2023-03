Оскар Айзък ще изиграе писателя Кърт Вонегът в автобиографичен сериал

Оскар Айзък се е доказал като фантастичен актьор, вдъхвайки живот на По Дамерон в "Междузвездни войни", на откровено злокобния Блу в "Sucker Punch", на страховития изобретател Нейтън Бейтман в "Ex Machina" и на няколко супер роли – сред които се откроява тази на Лито Атреидски в „Дюн“. Сега „Variety“ съобщава, че талантливият актьор е подписал договор за това, което може би е най-сериозният му персонаж досега: Кърт Вонегът. В предстоящ сериал на Amazon звездата от "Дюн" ще изиграе легендарния автор на "Кланица-5" много преди да се превърне в литературна икона.

„Helltown“, лимитиран сериал от 8 епизода, проследява Вонегът като борещ се писател в Кейп Код през 1969 г., който се опитва да свърже двата края със съпругата си и петте си деца. Убийството на две жени в Провинстаун предизвиква мания у автора, който започва да издирва убиеца и се приближава опасно близо до истината. Базиран на едноименния роман на Кейси Шърман, сериалът ще включва носители на награди пред и зад камерата.

Ед Бергер, режисьорът на "На Западния фронт нищо ново", наскоро получи четири награди "Оскар" за филма и ще режисира всичките осем епизода на „Helltown“. Друг възпитаник на MCU работи като продуцент със своята продуцентска компания „Team Downey“. Точно така, Робърт Дауни Джуниър ще помага зад кулисите, за да вдъхне живот на романа за Amazon.

Действието на сериала се развива през 1969 г., същата година, в която Вонегът издава своя шести и най-успешен роман "Кланица-5". Предишните му книги са малки хитове, включително "Майка нощ" и "Люлката на котката", но полуавтобиографичният антивоенен роман изстрелва кариерата на автора на друго ниво. Ветеран от Втората световна война, Вонегът се сражава в Битката за Белгия, а по-късно е военнопленник в германския град Дрезден, което му дава материал за по-късния роман.

