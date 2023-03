„Кралят на Серенгети“ беше убит от съперници

Лъв, известен като „Краля“ на „Серенгети“, беше убит от свои опоненти в прайда, съобщи Би Би Си.

Наричан още „фотогеничния“ и „най-готината котка“ в танзанийския национален парк, Боб младши (известен още като Снигве) е имал репутация на застрашителен лидер сред съперниците си. Управлявал е седем години с помощта на брат си Тригве. И двамата братя са били убити от по-млади лъвове.

Lion known as 'king' of the Serengeti killed by rivals https://t.co/Bv3TCbTt0z