79-годишният милиардер Волфганг Порше се развежда със съпругата си - ето каква е причината

Волфганг Порше е подал молба за развод, след като заболяването на съпругата му, наподобяващо деменция, довело до драстични промени у нея.

Волфганг е мениджър и член на семейната династия Порше. Най-големият му брат, Фердинанд Порше, проектирал първото Porsche 911. Активите на семейния бизнес се оценяват на около 18 млрд. паунда (над 30 млрд. долара).

79-годишният Волфганг и 74-годишната му съпруга Клаудия са заедно от 2007 г. През 2019 г. сключват брак.

