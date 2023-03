Златотърсач откри близо 3-килограмово парче злато

Въоръжен с евтин металотърсач мъж от Австралия откри камък, съдържащ злато на стойност 240 000 австралийски долара, предаде Би Би Си.



Мъжът, който пожела да остане анонимен, е открил камъка в района на златните залежи на австралийския щат Виктория – център на златната треска в Австралия през 19-и в., пояснява БТА.



Дарън Камп, който купил находката, казва, че това е най-големият камък от този тип, който е виждал през четиридесет и три годишната си кариера.



„Бях просто поразен... Това е находка, която можеш да намериш само веднъж в живота си“, каза той за Би Би Си.

An amateur prospector is laughing all the way to the bank, after unearthing a gold nugget worth close to a quarter of a million dollars.



He was using a budget metal detector when he made the discovery near Ballarat. @reid_butler9 #9News pic.twitter.com/OUVMdNH3bi