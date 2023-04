Откривателят на Мадона - музикалният магнат Сиймор Стайн, почина на 80 години

Сиймор Стайн, дръзкият, проницателен и изключително успешен основател на „Сайър рекърдс“, който помогна за старта на кариерата на Мадона, „Токинг хедс“ и много други, почина в неделя на 80-годишна възраст, съобщи АП.

Seymour Stein, the brash, prescient and highly successful founder of Sire Records who helped launched the careers of Madonna, Talking Heads and many others, has died at age 80. https://t.co/yL7tygXBAG