Мадона завършва турнето си с безплатен концерт на плажа Копакабана

Мадона ще изнесе безплатен концерт на 4 май на легендарния плаж Копакабана в Рио де Жанейро, за да отбележи края на турнето си, предаде АФП, като цитира екипа на певицата.

Това ще бъде нейният "незабравим концерт на една от най-красивите сцени в света", се казва в изявление, публикувано на уебсайта на американската изпълнителка. Според нея това ще бъде "най-големият концерт досега".

С тази изява 65-годишната Мадона се завръща в Бразилия, където последно беше през 2012 г.

Това грандиозно шоу ще бъде единственият ѝ концерт в Южна Америка в рамките на турнето, с което тя отбелязва 40 години от началото на кариерата си. За тези четири десетилетия Мадона е изнесла концерти в повече от дузина държави.

Madonna has announced that she will conclude her blockbuster ‘Celebration’ tour with a free concert in Rio de Janeiro, Brazil on Saturday, May 4th at Copacabana Beach. https://t.co/mpN4hgA6js