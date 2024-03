Жесток гаф: Мадона се скара на фен, седнал на концерта ѝ, той се оказа в инвалидна количка (ВИДЕО)

Мадона спретна нов абсурден гаф по време на скорошен концерт от турнето ѝ The Celebration Tour.

Докато се обръщаше към публиката между изпълненията, 65-годишната певица злепостави себе си, но побърза да се извини, когато осъзна грешката си. Гафът на поп кралицата бе заснет на видео и бързо придоби огромна популярност в интернет.

На видеото се вижда как Мадона се кара на един от присъстващите фенове в публиката, разположен близо до сцената: "Какво правиш седнал? Как може да се забавляваш, докато седиш?".

At a Madonna concert in Inglewood, Calif. on March 9, the pop star angrily singled out a fan for sitting. The person is in a wheelchair. pic.twitter.com/ySinlvz5Bd