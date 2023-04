Венсан Касел и Тина Кунаки се разделиха?

Тина Кунаки и Венсан Касел са изтрили всичките си общи снимки от профилите си в социалните мрежи.

Впечатление направи, че първо френският актьор и режисьор беше заличил общите кадри с младата си съпруга. Впоследствие с оказа, че същото е направила и тя.

French actor Vincent Cassel, 57, deletes all traces of his wife from his social media account https://t.co/OZjjTWwIsA pic.twitter.com/Do7Ftd9Swo