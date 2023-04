Джеръми Ренър за инцидента със снегорин: Грешката беше моя и аз платих за нея

Номинираният за "Оскар" актьор Джеръми Ренър каза, че ужасяващият инцидент със снегорин на Нова година, при който се размина на косъм от смъртта, е по негова вина, предаде Ройтерс.

Той също така се извини на близките си, че ги е подложил на това изпитание.

В интервю, излъчено по телевизия Ей Би Си, актьорът сподели, че е управлявал машината, след като я използвал да изтегли един от семейните камиони от снега на пътното платно.

