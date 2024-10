Самоубийство или инцидент? Нови подробности около смъртта на Лиъм Пейн

Лиъм Пейн е починал при нещастен инцидент, твърди източник.

Според информация от местни източници, 31-годишният изпълнител е бил на неподходящото място в неподходящото време. Той е припаднал на балкона на хотелската си стая, което е довело до фаталното падане от третия етаж.

Журналист каза: „Има кадри, които не са пуснати в медиите със сцената на балкона, където се вижда как Лиъм припада и трагично, поради мястото, където се намира, пада от балкона. Ако беше до леглото си, щеше да падне на него.".

Записите, които са част от съдебното разследване, предполагат, че Пейн не е скочил умишлено.

Допълнителни разследвания са насочени към служител на хотела, с когото Лиъм е установил близки отношения по време на престоя си. Според Варела, служителят е нарушил указанията на управата, като е внесъл вещества в стаята на Лиъм, без разрешение.

