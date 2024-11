Джобен часовник от „Титаник“, застинал в часа на потъването, се продава на търг

Часовник, който е спрял на 4:53 ч., 2 часа и 33 минути след потъването на „Титаник“ на 15 април 1912 г., ще бъде предложен на търг от „Хенри Олдридж и син“ в Уилтшър, Великобритания. Този джобен часовник, останал „замръзнал във времето“, е принадлежал на Рамон Гомес — уругвайски пътник от първа класа, който е загинал при трагедията.

Рамон Гомес е един от 1521 души, загинали при сблъсъка на „Титаник“ с айсберг. Според исторически сведения, в отчаян опит да се спаси, Гомес е скочил зад борда, държейки се за палубен стол, но трагично е намерил смъртта си в ледените води на Северния Атлантик. Тялото му е извадено седмица по-късно от кабелния кораб „Маккей-Бенет“.

