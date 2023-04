Кейт Мидълтън разби кралския протокол на пух и прах (СНИМКА)

Великденската служба в Уиндзор беше повод да видим цялото семейство на Кейт Мидълтън, облечени в синьо. Но един определен детайл разби на пух и прах всички правила!

Уилям, Кейт, Джордж, Шарлот и Луи бяха координирали облеклото си по невероятен начин, като акцентът беше синьото. Впечатление направи най-малкият член на семейството - малкият Луи, който беше с къси панталони. А до него и мама Кейт, чийто стил както винаги е безупречен.

Синьото палто на принцесата на Уелс е на една от любимите ѝ дизайнерки - Catherine Walker, а шапката - Lock & Co.

Визията ѝ бе допълнена от обувки на висок ток в телесен цвят. Бижутата – обеци със сапфири и перли, както и емблематичният ѝ годежен пръстен с диаманти и сапфири, който преди принадлежеше на принцеса Даяна.

Дотук всичко е по учебник за кралски протокол. С изключение на една подробност - тъмночервеният маникюр на Кейт Мидълтън.

Принцесата на Уелс рядко се отклонява от общоприетите кралски правила, а ноктите ѝ в бордо определено са нещо, което виждаме за първи път.

Обикновено Катрин поддържа ноктите си не по-дълги от няколко милиметра и във форма тип „мек квадрат“.



Виждали сме те да са лакирани в прозрачен лак, но и често ноктите ѝ са били без нищо. Разбира се, това не означава, че ръцете ѝ не са поддържани.

Ноктите и пръстенът от годежа на Кейт и Уилям.

