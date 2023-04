Хипопотам от зоопарка на Пабло Ескобар почина при катастрофа в Колумбия

Хипопотам от потомството на животните от частния зоопарк на покойния наркобарон Пабло Ескобар почина след сблъсък с джип в Колумбия, съобщиха АП и АФП, позовавайки се на местните власти, предава БТА.

Хипопотамите от частния зоопарк, които се разселиха към близките реки през последните години заедно с потомството си, вече са повече от сто на брой. Видът не е заплашен от естествени хищници в Колумбия и дори беше обявен за инвазивен вид, който може да наруши баланса на екосистемата миналата година. Катастрофата показва и заплахата от хипопотамите, които достигат тегло до два тона, за водачите на моторни превозни средства.

