Въпреки болестта Селин Дион се завръща към музиката (ВИДЕО)

Селин Дион даде нова надежда за феновете си с новата си музика. Носителката на "Грами" пусна видеоклип към песента на новия си филм "Love Again". Саундтракът, който излиза на 14 май (в същия ден, в който излиза и филмът), ще включва и пет нови песни на Дион.

В Lyric видеото са включени сцени от филма с участието на Приянка Чопра-Джонас, нейният съпруг Ник Джонас, Сам Хюган, Дион, и разбира се - Селин Дион, която дълго отсъстваше на сцената. Неотдавна тя съобщи, че страда от рядко и нелечимо неврологично заболяване, което затруднява придвижването ѝ и я принуди да отмени серия от концерти.

В изявление суперзвездата изрази благодарността си за своите колеги от актьорския състав, пише dir.bg.

"Много се забавлявах, докато снимахме. А привилегията да се появя с красивите и талантливи актьори Приянка Чопра Джонас и Сам Хюган в първия ми игрален филм е подарък, който ще ценя винаги", казва 55-годишната певица и авторка на песни в съобщение за пресата.

"Мисля, че това е прекрасна история за добро настроение, и се надявам, че хората ще я харесат, а също и новите песни".

Саундтракът е първото издание на Дион след албума ѝ Courage от 2019 г.

През февруари 40-годишната г-жа Джонас също сподели своето вълнение и заяви пред "People", че това е "тяхната ода за Селин".

"Мисля, че наличието на нова музика от нея е благословия в този филм."

42-годишният Хюган също сподели пред изданието, че Дион е "много добра" и той е бил "изненадан колко забавна е тя".

"Нейната музика в известен смисъл обединява моя персонаж и този на Приянка. Но кой може да направи това по-добре от Селин Дион?", са думите му.

Новият проект идва, след като през декември изпълнителката на "My Heart Will Go On" разкри, че е диагностицирана със синдрома на скованото лице - рядко и нелечимо неврологично заболяване, което може да причини изтощителни мускулни спазми.

В края на миналата година източник заяви пред PEOPLE, че Дион "се фокусира върху здравето и децата си" - синовете Рене-Шарл, на 22 години, и 12-годишните близнаци Нелсън и Еди.