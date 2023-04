Откриха най-старите скелети до този момент - на 52 милиона години (СНИМКИ)

Два удивително запазени скелета на прилепи на 52 милиона години, открити в Уайоминг, са най-старите откривани някога и принадлежат на невиждан досега вид, разкриха изследователи, цитирани от vesti.bg.

Редките вкаменелости са открити при река Грийн Ривър в югозападната част на щата. Новооткритият вид е малко по-малък от най-близкия известен родствен вид прилепи Icaronycteris, и е можел лесно да се побере в човешка ръка със сгънати крила към тялото.

„Когато за първи път видях първия скелет, веднага си помислих, че е различен“, каза водещият автор Тим Ритберген, палеонтолог по прилепи и мениджър на колекцията в Центъра за биоразнообразие Naturalis в Лайден, Холандия. „Тъй като се намират по-ниско в стратиграфията в сравнение с други изкопаеми прилепи, те представляват най-старите скелети.“

