Червило на 3600 години е смятано за най-старото в света (СНИМКА)

Смята се от десетилетия, че червените устни са класическа визия. Оказва се, че е и древна: Червено червило отпреди 3600 години беше открито в Иран. Намерен в разграбена гробница, този продукт за красота от бронзовата епоха изглежда е най-старото червило, откривано някога.

Червеното червило е открито в района на Джирофт в Югоизточен Иран. Според проучване за червилото, публикувано в Scientific Reports, древният грим и други артефакти са изплували за първи път през 2001 г., когато река Халил заляла няколко гробища от III хилядолетие пр.н.е., изваждайки на повърхността богати на артефакти гробове.

Въпреки че местните жители разграбили мястото, червилото попаднало в местен музей. То се състои от флакон, напомнящ на съвременните тубички за червило, и съдържа червеникава субстанция, съставена от минерали като хематит, потъмняла от манганит и браунит, както и малки количества галенит и англезит.

