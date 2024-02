Палеонтолози-аматьори откриха вкаменелости отпреди 470 милиона години във Франция

Любители палеонтолози откриха в Южна Франция едно от най-богатите и разнообразни находища на вкаменелости, датиращо от периода долен ордовик преди около 470 милиона години, съобщава БТА, позовавайки се на Юрикалърт.

Находището, което според специалистите е от световно значение, се намира в района на планината Монтан Ноар. То е анализирано от учени от университета на Лозана, Швейцария, в сътрудничество с колеги от френския Национален център за научни изследвания (CNRS) и международни екипи. Според тях откритието предоставя безпрецедентна информация за екосистемите от този период.

На мястото са открити над 400 вкаменелости от различни представители на праисторическата фауна, като много от екземплярите са добре запазени. В допълнение към черупчестите компоненти находките съдържат изключително редките меки елементи от древни мекотели като храносмилателни системи и кутикули, които също са забележително добре запазени.

