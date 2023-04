Ще можем да си говорим с починали близки чрез изкуствен интелект до края на годината

Искало ли ви се е някога да си поговорите отново с починал приятел или роднина?

Ако да, сега това вече става възможно с помощта на вашия компютър, съобщи „Ню Йорк пост“.



Д-р Пратик Десаи, компютърен учен от Силициевата долина, заяви, че "съзнанието" на човек може да бъде качено на компютър до края на тази година, допълва БГНЕС.



"Започнете редовно да записвате родителите си, възрастните хора и близките си", пише Десаи по темата в Twitter, която оттогава е събрала 11,3 милиона гледания и хиляди отговори. "С достатъчно данни от записите, нови модели за синтез на глас и видео, има 100% шанс те да живеят с вас завинаги, след като напуснат физическото тяло", продължава Десаи.

"Това би трябвало да е възможно дори до края на годината."

Start regularly recording your parents, elders and loved ones. With enough transcript data, new voice synthesis and video models, there is a 100% chance that they will live with you forever after leaving physical body. This should be even possible by end of the year.