Наоми Кембъл прикова всички погледи в Кан с провокативна рокля от 97-ма година (ВИДЕО+СНИМКИ)

Времето е повече от благосклонно към Наоми Кембъл. Черната пантера за пореден път ни доказа, че може да изглежда също толкова зашеметяващо, колкото и преди близо 30 години.



Красавицата се появи в Кан за премиерата на Furiosa: A Mad Max Saga. На червения килим тя дефилира в секси черна рокля на Шанел от колекцията през 1997 година, пише dariknews.bg.



Именно Наоми представи тоалета по време на ревю в Париж преди 27 години.





Rewearing an old dress is part of life—and, hello, sustainable! At the 2024 Cannes Film Festival, Naomi Campbell broke out a piece that she originally wore for the Chanel fall 1996 couture show. See more: https://t.co/AaugRATZpB pic.twitter.com/Owl8VVLfdQ