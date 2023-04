Разкриха причината за смъртта на поп звездата Арън Картър

Съдебен лекар установи, че певецът Арън Картър се е удавил във ваната си, след като е взел успокоителни и вдишал газ, използван в аерозолни спрейове, предадоха АП и ДПА, цитирани от БТА.

Арън Картър е малкият брат на вокалиста от поп групата „Бекстрийт бойс“ Ник Картър. 34-годишният певец и рапър беше намерен мъртъв, потопен във ваната в дома си в американския щат Калифорния на 5 ноември, твърди докладът на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис след направената аутопсия.

