Кей-поп звездата Мунбин почина на 25 години

Южнокорейският певец, танцьор, актьор и модел Мунбин от групата "Астро" беше намерен мъртъв в дома си, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на звукозаписната му компания "Фантанго".

Според местни медии Мунбин, на 25 години, е намерен мъртъв в дома си в квартала Гангнам на Сеул и вероятно става дума за самоубийство. Полицията е отказала коментар.

Мунбин става известен като актьор още като дете, пише БТА. През 2016 г. дебютира като певец с момчешката група "Астро". Той имаше насрочен концерт през май в Пусан с подгрупа "Мунбин и Санха".

Rest in Peace #MOONBIN, beloved main dancer and lead vocalist of #ASTRO, who left us at just 25 years old... Our prayers go to Moonbin's family and loved ones. 💔🌹🕯 pic.twitter.com/q9ZbriltBm