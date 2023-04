Алпинистка прекара 32 дни на „покрива на Мексико“ (ВИДЕО)

Мексиканска алпинистка прекара 32 дни, живеейки на 5636 метра над морското равнище на най-високия вулкан в Северна Америка, известен като "покрива на Мексико". 31-годишната Перла Тихерина напусна върха в четвъртък и започна да се спуска по Пико де Орисаба, най-високия връх в страната, според видео, публикувано в нейния акаунт в Инстаграм. Подвигът беше „лично предизвикателство“, за да покаже, че жените могат „да правят необикновени неща“, каза Тихерина в съобщения до АФП часове преди да се спусне във вулкана, известен също като Читлалтепетл.



Тихерина документира предизвикателството в акаунтите си в социалните медии, използвайки своя мобилен телефон, слънчеви зарядни устройства и батерии, издигнати до върха от други алпинисти. Тя публикува величествени снимки на заснежения връх, изгрева в ясен ден, лунната нощ, както и трудностите си с готвенето и палатката ѝ, която се тресе в буря. "Била съм с природата, с Бога, със себе си. Това място е магическо", каза тя.





A Mexican mountaineer has spent 32 days living at 5,636 meters (18,491 feet) above sea level on North America's tallest volcano, known as the "roof of Mexico"https://t.co/0T6jYJpZu6 pic.twitter.com/2pp1dNmS6e