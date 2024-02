Най-активният вулкан в Мексико се пробуди (ВИДЕО)

Най-активният вулкан в Мексико - Попокатепетъл се активизира и изхвърли облак от газ и дим в небето. Властите обявиха жълт код за тревога в близките райони. Около 25 милиона души живеят в радиус от 100 километра около вулкана.

Вулканът е с височина 5393 метра и се намира само на 70 километра югоизточно от Мексико Сити.

Видео, записано от очевидец от град Пуебла, показва голям облак дим.

Mexico's most active volcano erupted on Tuesday — sending a plume of ash and debris into the air.



Popocatépetl has been erupting for centuries, most recently in late January. No damage or casualties have been reported.



Officials warned people nearby to watch out for ash fall.