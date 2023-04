Синът на кралица Камила: Майка ми се омъжи по любов!

Том Паркър Боулс порица противоречивия принц Хари за коментарите по адрес на Камила, че е намекнал в книгата си, че Нейно Величество е "опасна" и "злодей", и "играе", за да се сдобие с короната.

Паркър Боулс защити майка си, като заяви пред подкаста The News Agents: "Не ме интересува какво казва. Тя се омъжи за човека, когото обичаше."

Tom Parker Bowles, the son of Britain’s Queen Camilla and her first husband, Andrew Parker Bowles, has said that his mother “married the person she loved.” https://t.co/dRXlItrfQK