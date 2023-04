Неподозирана опасност под арктическия лед застрашава живота ни

Ново проучване на екип изследователи от Германия, Великобритания и Канада установи, че водорасли, които растат под морския лед в Арктика, са „силно замърсени“ с микропластмаси, което представлява заплаха за хората по хранителната верига, съобщава ЮПИ.



Гъсти водорасли, известни като Melosira arctica, съдържат средно 31 000 микропластмасови частици на кубичен метър, което е около 10 пъти повече от концентрацията в околната вода, установиха изследователите, цитирани от БТА. Според тях средната стойност варира около 19 000, което означава, че в някои струпвания може да е имало до 50 000 микропластмасови частици на кубичен метър.



Изследването е проведено в Центъра за полярни и морски изследвания Хелмхолц към института „Алфред Вегенер“ въз основа на проби, събрани по време на експедиция с изследователския кораб „Поларщерн“ през 2021 г. Резултатите от работата на международния екип са публикувани в петък в списание „Енвайръментъл сайънс енд текнолъджи“.

1/ In our new study with @MicroPlastic101, we found high #microplastic levels in #Arctic ice algae. Magnitude higher levels vs seawater indicate trapping. Upon ice melting, the algae form fast-sinking clumps that can reach the seafloor in a day.https://t.co/a79DKpf498 pic.twitter.com/JQOL5jvjNJ